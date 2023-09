POL-OG: Iffezheim - Pkw touchiert einen LKW

Rastatt (ots) - Bislang unbekannte Personen verschafften sich am Mittwoch zwischen 17.00 und 18.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße "Holunderweg". In der Abwesenheit der Hausbewohner verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Haus über die Eingangstüre, um so in das Innere zu gelangen. Als die Bewohner nach Hause kamen und massive Einbruchsspuren und eine offenstehende Haustüre vorfanden, wählten sie ...

mehr