POL-HI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Hildesheim - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Holle (lud) Am 14.06.2023, gegen 22:20 Uhr, kam es auf der Marktstraße in 31188 Holle (Kreuzungsbereich Hollenweg/Am Knick) zum Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 19-jähriger Fahrschüler aus Goslar im Rahmen einer Übungsfahrt mit seinem 49-jährigen Fahrlehrer die Straße Am Knick in Fahrtrichtung Marktstraße und missachtete die Vorfahrt ...

mehr