Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Einbruch

Rastatt (ots)

Bislang unbekannte Personen verschafften sich am Mittwoch zwischen 17.00 und 18.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße "Holunderweg". In der Abwesenheit der Hausbewohner verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Haus über die Eingangstüre, um so in das Innere zu gelangen. Als die Bewohner nach Hause kamen und massive Einbruchsspuren und eine offenstehende Haustüre vorfanden, wählten sie umgehend den Notruf. Die verständigten Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt durchsuchten das Objekt, konnten jedoch niemanden darin antreffen. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell