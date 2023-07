Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen (08.07.23 - 07:00 Uhr) wollte ein 63jähriger Barntruper mit seinem Audi von einem Parkplatz auf die Alverdisser Straße fahren. Trotzdem er sich nur langsam in den unübersichtlichen Einmündungsbereich hinein tastete, kam es zum Unfall. Ein 65jähriger Mann aus Barntrup befuhr den Radweg an der Alverdisser Straße mit seinem Pedelec, bemerkte, dass der Audi seinen Weg blockierte und bremste so stark ab, dass er stürzte. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 05231-6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

