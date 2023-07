Polizei Lippe

POL-LIP: Holzminden/Lügde. Arzttasche bei Autofahrt verloren - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.07.2023) erstattete ein Arzt bei der Blomberger Polizeiwache eine Verlustanzeige. Während seiner Autofahrt aus Holzminden-Vahlbruch (Niedersachen) nach Lügde fiel seine Arzttasche unbemerkt aus dem Kofferraum. Erst in der Pyrmonter Straße in Lügde bemerkte er den Verlust. Auf seiner Fahrt zwischen 15:30 und 16:30 Uhr durchquerte er die Orte Wörderfeld, Sabbenhausen und Elbrinxen. In der Arzttasche aus schwarzem Leder befanden sich unter anderem auch Medikamente, bei denen dringend davor gewarnt wird, diese einzunehmen. Wer die Arzttasche aufgefunden hat oder Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell