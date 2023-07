Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Scheibe von Gemeindehaus beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen 29.06. und 02.07.2023 beschädigten Unbekannte die Scheibe eines Kirchengemeindehauses in der Schillerstraße. Vermutlich warfen die Randalierer einen Stein in die Scheibe, so dass ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

