Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbrecher flüchten ohne Beute.

Lippe (ots)

In der Asper Straße drangen bislang Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Donnerstagvormittag (02. - 06.07.2023) über ein gesichertes Kellerfenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Über den Keller betraten sie das Innere des Hauses und durchsuchten dort sämtliche Zimmer und Schränke nach Diebesgut. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, so dass sich die Einbrecher wohl ohne Beute aus dem Staub machten. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

