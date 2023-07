Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Raub.

Lippe (ots)

Mittwochabend (05.07.2023) wurden drei Jugendliche im Schlosspark nahe der Schloßstraße von zwei Unbekannten bedroht. Gegen 20:30 Uhr saßen die drei Jungen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren nach eigenen Angaben auf einer Parkbank, als zwei junge Männer sie ansprachen. Die Unbekannten forderten die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte einer der beiden das Trio mit einem Messer. Der andere Tatverdächtige hatte eine Pistole, möglicherweise eine Schreckschusswaffe, mit der er einmal in die Luft geschossen haben soll. Den Jugendlichen gelang es, zu Fuß zu flüchten. Die Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Lemgoer Straße. Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben: beide etwa 20 Jahre alt, schlank, circa 1,75 m groß und schwarz gekleidet. Einer hatte seine Haare zum Zopf gebunden und seitlich anrasiert, der andere trug einen sogenannten Boxerschnitt (an den Seiten und am Hinterkopf ausrasiert, oben länger). Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen geben kann oder weitere hilfreiche Beobachtungen gemacht hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter der 05261 9330.

