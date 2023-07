Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Am Mittwoch (05.07.2023) gegen 10:20 Uhr ist eine unbekannte, ca. 1,80 m große männliche Person mit dunklem, lichtem Haar und stämmiger Statur im Langenstückerweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Einbrecher hatte zuvor gegen 10 Uhr mehrfach an der Haustür geklingelt und wenig später die Terrassentür eingeschlagen, um sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Der Täter trug laut Zeugenbeschreibung eine blaue Regenjacke und einen gestreiften Pullover. Im Haus selber konnte nichts entwendet werden. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte mit ihren Hinweisen beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell