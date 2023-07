POL-LIP: Dörentrup. An Ampel aufgefahren.

Lippe (ots) - Einer Frau wurde im Juli 2022 beim Einkauf in einer Aldi-Filiale in Lügde die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Im Anschluss daran hoben Unbekannte mit der gestohlenen Zahlungskarte an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Lügde Bargeld ab. Bei dieser Ausführung wurde eine Tatverdächtige von den Überwachungskameras aufgenommen. Mit Bildern der ...

