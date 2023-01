Niederprüm (ots) - Prüm (Niederprüm) - Am Samstag den 28.01.2023 zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz, welcher sich rechtsseitig vom Centershop in Niederprüm befindet, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der beschädigte PKW Toyota Yaris parkte vorwärts in einer der Parktaschen in Höhe des Sportgeschäfts. Der Unfallverursacher kollidierte ...

