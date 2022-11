Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht vom letzten Donnerstag zum Freitag nach aktuellem Stand über 10 Fahrzeuge, welche in der sogenannten "BMW-Siedlung" abgeparkt waren. Die Pkw standen in der Heinrich-Heine-Straße, Amsdorfstraße, auf einem Parkplatz in der Julius-Lippold-Straße und in der Straße An der Feuerwache. Der Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die einen oder mehrere der Angriffe wahrgenommen haben. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0292116/2022 entgegengenommen. (mwi)

