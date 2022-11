Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike und Handy gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein derzeit Unbekannter entwendete heute Morgen, zwischen 07.15 Uhr und 07.30 Uhr, ein E-Bike vom Außenbereich eines Supermarktes in der Altstadtstraße. Das Fahrrad der Marke Cube hat eine silber-weiße Lackierung und einen Wert von ca. 2.700 Euro. In einem Beutel am Lenker befand sich zudem das Smartphone des Geschädigten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die Informationen zum Täter oder dem Verbleib des Beuteguts haben. Hinweise nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0292127/2022) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell