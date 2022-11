LPI-GTH: Unter Alkohol

Eisenach (ots) - In der zurückliegenden Nacht stoppte die Polizei Eisenach einen 18-jährigen Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße. Der Herr war offenbar erheblich alkoholisiert, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Zur Beweismittelsicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Fahrrad stellten die Beamten zur Gefahrenabwehr sicher. Den 18-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (db) Rückfragen bitte an: ...

