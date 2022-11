Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Diebstahl festgestellt

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei konnte in der vergangenen Nacht zwei Tatverdächtige nach einem Diebstahl feststellen. Die Tatverdächtigen im Alter von 25 und 32 Jahren entwendeten vom Außenbereich eines Elektrofachmarkts "Am Stadtweg" mehrere defekte Handys und Handyhüllen. Zudem gelangte der 32-Jährige auf das umfriedete Areal eines dortiges Baumarkts und entwendeten Weihnachtsdekoration. Ein Zeuge informierte die Polizei und so konnten die Personen im Nahbereich angetroffen werden, das Beutegut trugen sie mit sich. Die Herren erwarten nun entsprechende Verfahren. (db)

