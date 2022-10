POL-SN: Polizei Schwerin fahndet nach abgängigem 13-jährigen Mädchen

Schwerin (ots) - Der Schweriner Polizei ist die Festnahme eines Tatverdächtigen nach dem Aufbruch eines Transporters gelungen: Am 16.10. gegen 9.15 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass in der Nacht ein abgestellter Transporter in der Von-Schulenburg-Straße in Schwerin aufgebrochen worden war. Das Kriminalkommissariat sicherte daraufhin am Tatort und dessen Umgebung Spuren, dabei kam auch ein Polizeidiensthund zum ...

mehr