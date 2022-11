Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221113.3 Büsum: Alkoholisierte Fahrerin verursacht Unfall und bleibt mit beschädigtem Fahrzeug liegen

Büsum (ots)

Am Montag um 1:50 Uhr fuhr eine 43jährige Autofahrerin aus Büsum in der Straße "Am Fischereihafen" in Richtung Dr.Martin-Bahr-Straße. Höhe Hausnummer 7 geriet diese aufgrund vorvergangenen Alkoholkonsums nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und prallte anschließend auf einen am Grünstreifen geparkten LKW. Mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug fuhr die Frau nun weiter bis in die Dr.-Martin-Bahr-Straße, wo sie in Höhe des Wohnmobilparkplatzes liegen blieb. Polizeibeamte ermittelten bei der Fahrerin einen Alkoholwert von 2,12 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme auf der Wache in Heide und die Sicherstellung des Führerscheines. Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell