Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrraddiebe erwischt.

Lippe (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Dienstag (04.07.2023) drei Tatverdächtige für Fahrraddiebstähle stellen. Die Zeugin hatte die Polizei gerufen, weil sie gegen Nachmittag beobachtete, dass drei Männer am Sedanplatz auf dem Fahrradabstellplatz auf dem Vorhof des Bahnhofs versuchten, Fahrräder zu stehlen. Kurz darauf sah sie zwei der Männer wieder, sie hatten ein Fahrrad dabei. Durch die Beschreibung der Tatverdächtigen gelang es der Polizei im Rahmen der Nahbereichsfahndung, nicht nur diese beiden, sondern auch noch den dritten Tatverdächtigen in der Detmolder Straße zu stellen. Dabei stellten sie ein Damenfahrrad und ein Pedelec sicher, die möglicherweise Diebesgut sind. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell