POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt.

Im Einmündungsbereich Hagensche Straße/Hermannstraße ereignete sich Donnerstagabend (06.07.2023) ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Radfahrer. Ein 53-Jähriger aus Lage fuhr gegen 19:20 Uhr mit seinem Mazda aus Richtung Eichenallee kommend auf der vorfahrtberechtigten Hagensche Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Hermannstraße fuhr ein 37-Jähriger aus Lage mit seinem Fahrrad von rechts in die Hagensche Straße ein, ohne die Vorfahrt des Mazda-Fahrers zu beachten. Trotz sofortiger Bremsung erfasste der Autofahrer den 37-Jährigen, so dass dieser von seinem Rad stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

