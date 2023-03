Polizei Paderborn

POL-PB: 57-Jährige auf Discounter-Parkplatz angefahren - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(CK) - Am Montagnachmittag (27.03., 16.30 Uhr) ging eine 57-jährige Frau aus Paderborn zu Fuß über den Parkplatz eines Discountmarktes an der Benhauser Straße.

In dieser Situation parkte ein dunkler Kleinwagen aus einer Parklücke aus und fuhr dann auf die Frau zu.

In dem Auto befanden sich etwa drei bis vier jüngere Männer; der Fahrer wurde nach Angaben der Frau von seinem Beifahrer abgelenkt, so dass er weiter auf die Frau zufuhr, ohne diese zu bemerken. Die 57-Jährige nahm eine Schutzhaltung ein und streckte ihren Arm in Richtung des sich nährenden Autos aus. Bei einem leichten Zusammenstoß wurde sie dann sie leicht verletzt.

Der Fahrer des dunklen Kleinwagens - etwa 20 Jahre, dunkle Haare - setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, obwohl er den Zusammenstoß mit der Frau bemerkt hatte.

Die Polizei wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt über diese Unfallflucht informiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Wer hat den Zusammenstoß beobachtet und kann Angaben zu dem dunklen Kleinwagen oder dem Fahrer machen?

Hinweise dazu nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Paderborn entgegen, Telefon 05251 306-0.

