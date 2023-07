Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. In Lagerraum von Camping-Kiosk eingebrochen.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (07.07.2023) gegen 3:15 Uhr brach ein unbekannter Mann über ein Fenster in einen Lagerraum im Seeweg ein, der zu einem Kiosk eines Campingparks gehört. Anschließend versuchte er die Tür vom Lagerraum zum Kiosk aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Durch Geräusche aufgeschreckt, bemerkte eine Zeugin den unbekannten Einbrecher vor dem Kiosk: Sie sprach ihn an, worauf er zu Fuß in Richtung See flüchtete. Nach Zeugenaussage wird der Mann wie folgt beschrieben: ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung, Kapuze über den Kopf gezogen. Darüber hinaus soll er eine Brechstange bei sich getragen haben. Aus dem Lagerraum wurde nach bisherigem Stand nichts entwendet. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell