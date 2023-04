Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Polizei Weimar codierte Fahrräder

Weimar (ots)

Die Weimarer Polizei codierte am gestrigen Tag wieder Fahrräder. Trotz des schlechtes Wetters konnten insgesamt 37 Räder gekennzeichnet werden. Der Zuspruch für diese Art des Schutzes findet nach wie vor guten Anklang. Die nächste Codierung am 24. Mai ist bereits zur Hälfe ausgebucht. Ein weiterer Termin zur Codierung ergibt sich am 21. Juni. Das Prozedere ändert sich nicht, Interessenten wenden sich bitte wie gewohnt per mail oder telefonisch an die Polizei Weimar. Das Ganze wird wieder am Dienstgebäude der Polizei-Inspektion durchgeführt. Kontakt: per mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) oder telefonisch (03643-882103) an die Polizei in Weimar. Die Fahrradbesitzer*innen benötigen zur Codierung einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und ein Personaldokument. Insofern sie ein E-Bike codieren lassen möchten, bringen sie bitte den Schlüssel für den Akku mit, denn oftmals muss der vom Rad abgebaut werden.

