LPI-J: Trunkenheit

Weimar (ots) - Am 12.04.23 gg. 09.15 Uhr stellte ein VW Golf-Fahrer Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Er hatte es in Weimar, A.-Fröhlich-Str./ rechter Fahrbahnrand geparkt. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Einparken gegen den geparkten VW Golf, erkannte dies und verließ pflichtwidrig den Unfallort. Die Höhe des Schadens am VW Golf wurde noch nicht beziffert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

