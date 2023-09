Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Reben beschädigt, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Mehrere beschädigte Rebgassen in der "Kindergartenstraße" und ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro sind das Resultat eines mutmaßlich stattgefundenen Verkehrsunfalls im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagabend bis Montagmorgen. Allem Anschein nach soll ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Reben eingefahren sein. Hierdurch wurden zahlreiche Rebstöcke, Pfähle und Drähte demoliert. Es konnten diverse Fahrzeugteile auf dem Grundstück sichergestellt werden. Bei dem Pkw handelt es sich vermutlich um einen Sprinter der Marke Opel, Model Movano B. Zeugen, die Hinweise zum Unfallvorgang geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 07802 7026-0 bei den Beamten des Polizeiposten Oberkirch.

/gi

