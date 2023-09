POL-OG: Rastatt - Gegen Straßenlaterne gefahren, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Mehrere unbekannte Personen haben am Mittwochmittag versucht, in eine Wohnung in der "Ohmstraße" einzubrechen. Die Langfinger klebten zunächst die Türspione an mehreren Wohnungen des 2. Obergeschosses mittels Klebeband ab und versuchten anschließend, die Wohnungstüre gewaltsam aufzuhebeln. Hierbei wurden die Unbekannten jedoch von einer Zeugin gesichtet und traten zu Fuß die Flucht in Richtung ...

