Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Mehrere unbekannte Personen haben am Mittwochmittag versucht, in eine Wohnung in der "Ohmstraße" einzubrechen. Die Langfinger klebten zunächst die Türspione an mehreren Wohnungen des 2. Obergeschosses mittels Klebeband ab und versuchten anschließend, die Wohnungstüre gewaltsam aufzuhebeln. Hierbei wurden die Unbekannten jedoch von einer Zeugin gesichtet und traten zu Fuß die Flucht in Richtung "Siemensstraße" an. Aussagen zu Folge soll der Größere der Flüchtigen einen dunklen Hoodie mit Kapuze und eine dunkle Hose getragen haben. Der Andere habe ebenfalls einen dunklen Hoodie mit Kapuze und zudem eine Camouflage-Hose getragen. Zeugen, die Hinweise zur Identität der beschriebenen Personen geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07851 893-0 an die zuständigen Beamten des Polizeireviers Kehl zu wenden.

