Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Vorfahrt missachtet, mehrere verletzte Personen

Rheinau (ots)

Eine Kollision zweier Fahrzeuge hatte am Mittwochmittag in der "Sternenstraße" zu vier verletzten Personen und einem Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro geführt. Eine 44-jährige Daimler-Fahrerin befuhr gegen 13.20 Uhr die "Sternenstraße" in Richtung "Hauptstraße", als diese in Höhe der dortigen Stoppstelle vermutlich die vorfahrtsberechtigte, 44-jährige Volkswagen-Lenkerin übersah. Durch den Zusammenstoß der Autos wurden sowohl die Fahrerin des Daimler, als auch drei weitere Insassen des Volkswagen leicht verletzt. Beide Pkw waren im Zuge dessen nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Auch der Gehweg wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die zuständigen Beamten des Polizeiposten Rheinau haben die Unfallaufnahme übernommen.

/gi

