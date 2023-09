POL-OG: Durmersheim - Stromausfall nach Arbeitsunfall

Baden-Baden (ots) - Glück im Unglück hatte am Dienstagvormittag kurz nach 11 Uhr ein 83-Jähriger Ford-Fahrer. Als der Mann aus der Straße "Am Kirchberg" kommend nach rechts in die "Klosterbergstraße" einbog, kam er nach links ab von der Fahrbahn und streifte infolgedessen eine dort befindliche Mauer. An einem Lichtmast eines Zebrastreifens kam das Auto schließlich zum Stehen. Während der Wagen schwer lädiert ...

