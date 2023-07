Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Raub

Soest (ots)

Am Dienstag, um 17:40 Uhr, kam es in einem Parkhaus auf der Werkstraße zu einem Raubdelikt. Einem 24-jährigen, derzeit in Soest lebenden Mann, wurde das Handy und die Brieftasche geraubt. Er geriet mit einem 25-Jährigen, derzeit ohne festen Wohnsitz, in einen Streit der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 25-Jährige schlug den Soester mehrfach in das Gesicht und besprühte ihn anschließend mit Pfefferspray. Danach flüchtete er in Richtung Innenstadt. Dann stellte der 24-jährige Soester fest, dass sein Handy und seine Brieftasche fehlten. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Kurze Zeit später konnte der Täter durch die Beamten im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 24-Jähriger Soester erlitt leichte Verletzungen.(ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell