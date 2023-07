Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 18:20 Uhr, kam es in Höhe der Kreuzung Bahnhofsplatz/Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Lippstädterin war mit ihrem 3-jährigen Sohn auf der Rixbecker Straße in Richtung Bahnhofsplatz unterwegs. In Höhe der Luisenstraße hielt vor ihr ein BMW-Kombi verkehrsbedingt an. Dies bemerkte die 26-Jährige zu spät und fuhr mit ihrer BMW-Limousine auf den BMW-Kombi auf. In dem BMW-Kombi befand sich eine 33-jährige Lippstädterin mit ihrem 6-jährigen Sohn. Durch den Aufprall wurden die 33-Jährige und ihr Sohn leicht verletzt. Der 3-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Seine Mutter bleib unverletzt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell