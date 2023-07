Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: In Förderschule eingestiegen

Lippstadt (ots)

In der Zeit vom 02. Juni, 12:45 Uhr bis 03. Juni, 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude auf der Holzstraße. Die Täter sind vermutlich über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen. In den Klassenzimmer durchwühlten sie diverse Schubläden und entleerten einen Feuerlöscher. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell