BPOL-HH: Hauptbahnhof: Hund "Hercules" auf Bahnsteig aufgefunden - erfolgreiche Ermittlung und Übergabe an Besitzerin

Am 01.06.2023 gegen 08.45 Uhr fand eine Zugbegleiterin eine "Tiertragetasche" mit einem Hund im RE 7 im Hamburger Hbf. Zuvor war der Zug auf der Strecke Kiel - Hamburg Hbf. eingesetzt gewesen. Da eine Besitzerin nicht angetroffen werden konnte, wurde der Hund zunächst an eine Mitarbeiterin der örtlichen Aufsicht des Bahnsteigs 6 im Hamburger Hbf. und anschließend an hinzugezogene Bundespolizisten übergeben.

Eine Nachsuche im Zug und auf dem Bahnsteig nach einem möglichen Besitzer des Hundes durch die Bundespolizei verlief ebenfalls negativ.

Anschließend wurde der Hund mit viel Hingabe zum Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. mitgenommen und dort mit Wasser und Spielzeug versorgt.

"Da der Hund eine Hundemarke mit einer Telefonnummer besaß, konnte zügig eine Kontaktaufnahme zur Besitzerin hergestellt werden. Die dankbare Hundebesitzerin sagte sofort die Abholung ihres Hundes "Hercules" im Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. zu. Sie gab an den Hund vergessen zu haben und bereits auf der Suche nach ihrem geliebten Hund gewesen zu sein."

Bis zur Übergabe des Hundes an die sichtlich erleichterte Besitzerin zeigte sich "Hercules" in der Bundespolizeiwache von der besten Seite und wurde dort fürsorglich von einer Bundespolizistin betreut.

