Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Motorradfahrer nach Fahrerflucht leicht verletzt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro sind die Bilanz einer mutmaßlichen Vorfahrtsmissachtung mit Fahrerflucht am Dienstagmorgen auf der L87. Eine bislang unbekannte Person soll mit einem orangenen Baustellenfahrzeug, einem LKW, gegen 06:45 an der Anschlussstelle Achern der A5 in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs gewesen sein. Der 49-jährige Motorradfahrer wiederum befuhr zur gleichen Zeit mit seiner Kawasaki die L87 aus Gamshurst kommend in Fahrtrichtung Achern. Hier soll der 49-Jährige, um eine Kollision mit dem vorfahrtmissachtenden LKW zu vermeiden, stark abgebremst haben und dadurch mit seiner Maschine zu Fall gekommen sein. Der LKW-Fahrer soll sich kurz zu dem Gestürzten umgedreht, jedoch anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den leicht verletzten Motorradfahrer in ein nahegelegenes Klinikum. Hinweise zur Identität des Flüchtigen nehmen die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Rufnummer 07841 7066-0 entgegen. /gi

