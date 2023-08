Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (943) Einbruch in Ansbacher Spielothek - Tatverdächtiger festgenommen

Ansbach (ots)

Bereits in der Nacht zum Freitag (11.08.2023) brach ein zunächst unbekannter Täter in eine Spielothek in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei nahm im Laufe des gestrigen Montags (14.08.2023) einen 34-jährigen Mann fest, der in dringendem Verdacht steht, den Einbruch durchgeführt zu haben.

Der Täter war nach polizeilichen Erkenntnissen in den Nachtstunden über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Spielothek in der Triesdorfer Straße eingedrungen. Anschließend brach er im Innenraum zwölf Spielautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. An den betroffenen Automaten steht darüber hinaus ein entsprechend hoher Sachschaden zu Buche, der bei schätzungsweise 36.000 Euro liegen dürfte.

Am Tatort führten Beamte der Kriminalpolizei Ansbach am Freitag (11.08.2023) eine Spurensicherung durch. Im Zuge der Ermittlungen geriet zwischenzeitlich ein 34-jähriger Mann aus Ansbach ins Visier der Kriminalbeamten. Diese konnten bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Montag (14.08.2023) neben dem mutmaßlichen Tatwerkzeug auch Teile der aufgebrochenen Automaten sicherstellen. Der Verbleib des erbeuteten Bargelds aus den Spielautomaten blieb hingegen unklar - es konnte im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung nicht gefunden werden.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des schweren Diebstahls fest. Die Staatsanwaltschaft in Ansbach stellte Haftantrag gegen den Mann und lässt ihn heute einem Ermittlungsrichter vorführen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell