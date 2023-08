POL-MFR: (942) Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ein zunächst Unbekannter belästigte Ende Juli (26.07.2023) im Stadtteil Weiherhaus eine Schülerin durch übergriffiges Verhalten. Jetzt richtet sich der Tatverdacht gegen einen 41-Jährigen. Zunächst sprach der Tatverdächtige am Nachmittag in einem Bus der Linie 52 ein weiteres junges Mädchen an und äußerte sich ihr gegenüber in ...

mehr