POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, dem 23.03.23, gg. 15.30 Uhr auf der L 3307 zwischen Eichenzell und Welkers in Höhe Rasthof Rhönhof.

Ein 21-jähriger Mann aus Fulda, befuhr mit seinem PKW, einem Opel Vivaro, die L 3307 aus Fahrtrichtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Welkers. In Höhe des Rasthofes Rhönhof zeigte die dortige Lichtzeichenanlage für die Fahrtrichtung des 21-Jährigen Rotlicht. Ein 24-jähriger Mann aus Bad Kissingen wollte mit seinem PKW, einem VW Polo, vom Rasthof Rhönhof kommend über den dortigen Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung A 66, bei für ihn Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage auffahren. In der Folge kam es in dem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenprall mit dem PKW des 21-Jährigen, der offensichtlich das für ihn geltende Rotlicht missachtete.

Glücklicherweise wurde weder der 21-Jährige Unfallverursacher, noch der 24-Jährige verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide PKW`s mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

2. Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag, dem 24.03.23, 15.45 Uhr bis 18.15 Uhr parkte eine 23-jährige Frau ihren PKW, einen grauen PKW BMW-Kombi, in Fulda in der Straße Am Rosengarten 7, auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufmarktes Kaufland.

Als die 23-Jährige ihren PKW wieder benutzen wollte, musste sie feststellen, dass ihr PKW im Bereich der hinteren Fahrerseite frische Beschädigungen aufwies. Der Schaden beläuft sich auf 800,- Euro.

Der oder die unbekannte Verursacher/Verursacherin entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle ohne seinen/ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661-1050 zu melden.

