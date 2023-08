POL-MFR: (940) Hitlergruß gezeigt und Messer gezückt - Festnahme

Fürth (ots) - Am vergangenen Freitag (11.08.2023) schmierte ein junger Mann im Fürther Norden ein Graffiti an ein Trafohaus. Zwei Polizeibeamte, die in ihrer Freizeit an der Örtlichkeit vorbeikamen, konnten den 19-Jährigen auf frischer Tat festnehmen. Die zwei Beamten waren gegen 23:45 Uhr in der Wilhelmstraße auf den tatverdächtigen 19-Jährigen getroffen. Dieser versah ein dortiges Trafohaus mit einem Graffiti ...

