POL-OG: Baden-Baden - Raub eines Mobiltelefons

Baden-Baden (ots)

Zu einem Raub eines Mobiltelefons kam es am frühen Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, in der Sophienstraße im Ortsteil Oos. Ein etwa 26-jähriger Mann soll versucht haben, einem 62-Jährigem, auf offener Straße das Smartphone aus der Hemdtasche zu entwenden. Als dieser die Wegnahme verhindern wollte, soll er von dem Räuber ins Gesicht geschlagen worden sein. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Handy. Der Geschädigte versuchte noch den Räuber zu verfolgen, verletzte sich selber aber leicht dabei. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Der genaue Tathergang und in welchem Zusammenhang die beiden Personen zueinander standen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, bitte unter der Telefonnummer 0781 21 - 2820 melden. /vo

