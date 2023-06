POL-HST: Mann nach Angebotsverzicht verletzt

Stralsund (ots) - Am 15.06.2023 berichtete die Polizeiinspektion Stralsund über eine Sachlage in Stralsund, in der über verschiedene soziale Netzwerke und WhatsApp Gruppen Hinweise zu einem 35-Jährigen aus Somalia der Polizei bekannt und im Internet öffentlich gemacht worden sind (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5534901). In diesem Zusammenhang fand ...

mehr