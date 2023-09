POL-OG: Offenburg, Weststadt - Diebstahl aus Pkw

Gernsbach (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw-Anhänger kam es am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, im Bereich des Bahnüberganges in der Schwarzwaldstraße in Gernsbach. Ein Sprinter mit Anhänger befuhr die Schwarzwaldstraße in Richtung B 462, als es im Bereich des beschrankten Bahnüberganges zum Rückstau kam. Als sich die Schranke beim Annähern der Bahn schloss, stand der Anhänger ...

mehr