POL-OG: Gernsbach - Verkehrsunfall am Bahnübergang

Gernsbach (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw-Anhänger kam es am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, im Bereich des Bahnüberganges in der Schwarzwaldstraße in Gernsbach. Ein Sprinter mit Anhänger befuhr die Schwarzwaldstraße in Richtung B 462, als es im Bereich des beschrankten Bahnüberganges zum Rückstau kam. Als sich die Schranke beim Annähern der Bahn schloss, stand der Anhänger noch im Gleisbereich und wurde vom Zug erfasst. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro. Die Bahnstrecke wurde bis etwa 10:00 Uhr gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden von der Polizei aufgenommen. /vo

