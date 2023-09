Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach/Kaltenbronn - Tödlicher Fahrradunfall

Gernsbach/Kaltenbronn (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr wurde der Polizei ein Unfall an der "Schwarzmisshütte" in Kaltenbronn gemeldet, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzt habe. Nachdem Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber vor Ort waren, konnte der Notarzt nur noch den Tod des 86-jährigen Fahrradfahrers feststellen. Die 61-jährige Betreuerin des Mannes gab an, dass sie aus dem Waldstück oberhalb der Hütte kamen und der 86-Jährige wohl zwei größere Schlaglöcher im Fahrweg übersah und dabei stürzte. Bei diesem Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes nehmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell