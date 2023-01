Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 24. Januar 2023, gegen 05.56 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Sedelsberger Straße in Richtung Sedelsberg. Hier touchierte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford Fiesta und setzte seine Fahrt fort. Am Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

