Garrel - E-Scooter gestohlen

Am Dienstag, 24. Januar 2023, zwischen 10.00 Uhr und 10.25 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher im Eingangsbereich vor einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Emstek - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. Januar 2023, 16.30 Uhr, und Montag, 23. Januar 2023, 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Langen Straße ein E-Bike der Marke Hercules Muntfoort F7. Das E-Bike stand vor einem dort ansässigen Hotel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19. Januar 2023, 22.54 Uhr, und Freitag, 20. Januar 2023, 00.48 Uhr, begaben sich unbekannte Personen in das Außenlager eines Lebensmittelmarktes in der Straße Pingel-Anton und entwendeten dort diverse Getränkekisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Transformators

Am Dienstag, 24. Januar 2023, gegen 16.00 Uhr, ging die Meldung über einen Brand in der Eisenbahnstraße ein. Hierbei geriet ein Transformator im Flur in einer Wohnung aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war im Einsatz und löscht das Feuer. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Januar 023, 14.00 Uhr und Dienstag, 24. Januar 2023, 15.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fahrerseite eines VW Passat, welcher in der Bürgermeister-Heukamp-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 24. Januar 2023, gegen 16.20 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldenburg) auf der Hasestraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 24. Januar 2023, 18.40 Uhr, fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg mit einem Kleinkraftrad auf der Heinrich-Beckermann-Straße und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Beleidigung

Am Dienstag, 24. Januar 2023, um 8.30 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf dem Vinnerweg. Bei einer Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Während der Kontrolle hatte der Mann aus Löningen zudem einen eingesetzten Polizeibeamten beleidigt. Hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Januar 2023, 22.00 Uhr und Montag, 23. Januar 2023, 5.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz Am Markt und beschädigte dabei einen Audi A1 Sportback. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

