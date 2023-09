POL-OG: Achern - Ermittlungen nach Versammlung eingeleitet

Offenburg (ots) - Opfer eines sogenannten "Schockanrufes" wurde eine 83-Jährige am Montagnachmittag in Offenburg. Unbekannte riefen zuvor bei der Seniorin an und erzählten ihr, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und dass dabei ein Kind zu Tode kam. Damit die Tochter aus der Untersuchungshaft freikäme, müsse nun eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro bezahlt werden. Nachdem die Frau einen Großteil des Geldes von der Bank ...

