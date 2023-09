Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schockanruf

Offenburg (ots)

Opfer eines sogenannten "Schockanrufes" wurde eine 83-Jährige am Montagnachmittag in Offenburg. Unbekannte riefen zuvor bei der Seniorin an und erzählten ihr, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und dass dabei ein Kind zu Tode kam. Damit die Tochter aus der Untersuchungshaft freikäme, müsse nun eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro bezahlt werden. Nachdem die Frau einen Großteil des Geldes von der Bank abholte, kam es gegen 16:30 Uhr zur Übergabe in der Steinstraße in Offenburg, unweit eines Cafés. Der männliche Geldabholer wird von der Frau als etwa 40-jähriger Mann beschrieben, der akzentfrei Deutsch gesprochen haben soll. Er soll weder Bart noch Brille getragen haben. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Geldabholer geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 melden. /vo

