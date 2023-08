Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizeiinspektion Chemnitz stellt insgesamt 20 unerlaubt eingereiste Personen fest

Chemnitz/Marienberg (ots)

Am 25. August 2023 gegen 04.45 Uhr wurde durch eine Streife der Bun-despolizeiinspektion Chemnitz (Revier Schmalzgrube) auf der B 174 nahe der Ortslage Marienberg am Straßenabzweig Gebirge, ein Merce-des Benz Vito mit einer tschechischen Fahrzeugzulassung einer polizeili-chen Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnten im Fahrzeug insgesamt 20 Personen ohne die erforderlichen aufenthaltslegitimierenden Dokumente festgestellt werden. Dabei handelte es sich um zwei Erwachsene sowie drei Kinder mit türki-scher Abstammung und sechs Erwachsene und neun Kinder mit syri-scher Abstammung. Unter den Kindern befanden sich auch drei Kleinst-kinder, welche das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Alle 20 Personen sowie der 38-jährige tschechische Schleuser mit arme-nischer Abstammung wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort zur weiteren Bearbeitung zu den Bundespolizeirevieren Schmalzgrube und Cämmerswalde verbracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird gegen die 20 türkischen und syrischen Staatsangehörigen wegen der unerlaubten Einreise und gegen den 38-jährigen Tschechen wegen Einschleusen von Ausländern in das Bundesgebiet ermittelt.

