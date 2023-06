Polizei Hamburg

POL-HH: 230623-1. Verkehrshinweis anlässlich des "29. hella hamburg halbmarathon"

Hamburg (ots)

Zeit: 25.06.2023, 05:00 bis ca. 15:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Sonntag findet erneut der "hella hamburg halbmarathon" statt. Aufgrund dessen ist insbesondere im Hamburger Westen, in der Innenstadt sowie rund um die Alster mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Neben etwa 350 Skaterinnen und Skatern, deren Start um 08:30 Uhr sein wird, erwartet der Veranstalter rund 10.500 Laufbegeisterte, die in vier Wellen ab 09:00 Uhr starten. Für alle Aktiven beginnt die Strecke auf der Reeperbahn, verläuft anschließend in westlicher Richtung bis zum Hohenzollernring, führt anschließend über die Elbchaussee/Palmaille entlang der Elbe zurück, durch den Wallringtunnel und endet nach einer Umrundung der Außenalster bei den Messehallen in der Jungiusstraße.

Dafür werden von den Organisatoren bereits ab 05:00 Uhr notwendige Aufbaumaßnahmen und Straßensperrungen vorgenommen. Mit dem Ende des Sportevents wird gegen 13:30 Uhr gerechnet. Die Abbaumaßnahmen werden in Teilbereichen bis ca. 15:00 Uhr andauern.

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren

Detailliertere Informationen sind der Internetpräsenz des Veranstalters unter https://www.hamburg-halbmarathon.de/ zu entnehmen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell