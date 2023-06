Polizei Hamburg

POL-HH: 230621-3. Mehrere Überfälle auf Fußgänger in Hamburg-Ohlsdorf

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 20.06.2023, 11:00 Uhr b) 20.06.2023, 15:46 Uhr c) 20.06.2023, ca. 15:50 Uhr Tatorte: jeweils Hamburg-Ohlsdorf, Fußweg zwischen Beisser-und Nordheimstraße

Im Verlauf des gestrigen Tages sind in Ohlsdorf zwei Frauen und ein Mann von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

a) Eine 85-Jährige war gestern Vormittag zu Fuß im Durchgangsbereich von der Beisserstraße zu einer Grünanlage zwischen Beisser- und Nordheimstraße unterwegs, als sie von zwei Männern zur Herausgabe ihrer Handtasche aufgefordert wurde. Gleichzeitig rissen ihr die Täter die Tasche von der Schulter und flüchteten damit in die Grünanlage.

b) Ein 28-Jähriger wurde am Nachmittag auf demselben Fußweg in der Grünanlage ebenfalls von zwei Jugendlichen unter verbaler Drohung aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Als der Geschädigte die Aufforderung ignorierte, riss einer der Täter an dessen Rucksack, konnte ihn jedoch nicht an sich nehmen. Anschließend entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung.

c) Nur wenig später traten wiederum zwei junge Männer im Durchgang zwischen Beisserstraße und der Grünanlage an eine 76-Jährige heran und entrissen ihr ihre Handtasche, mit der sie anschließend durch die Grünanlage in Richtung Eichenlohweg davonrannten.

Alle drei Geschädigte blieben bei den Überfällen unverletzt.

Jeweils unmittelbar nach den Meldungen der Taten eingeleitete Fahndungsmaßnehmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen.

Das für die Region Hamburg-Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die beschriebenen Taten durch dieselben Täter, südländisch aussehende Männer zwischen 16 und 20 Jahren, begangen worden sein dürften. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die relevante Beobachtungen zu den Taten gemacht haben oder Hinweise aus die Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

