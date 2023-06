Polizei Hamburg

POL-HH: 230621-1. Erinnerung - Einladung zur Siegerehrung des Plakatwettbewerbs 2023

Zeit: Donnerstag, 22.06.2023, 11:00 Uhr, Einlass ab 10:00 Uhr Ort: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg

"Erlebnis Schulweg" lautet das Motto, unter dem Kinder beim diesjährigen Plakatwettbewerb vom Verein "Plakatwettbewerb Polizei Hamburg e. V." ihre Werke mit Leben gefüllt haben.

Mehr als 900 Schülerinnen und Schüler aus 58 Hamburger Schulen haben sich am diesjährigen Wettbewerb beteiligt und dabei mehr als 600 Plakate eingereicht.

Der Plakat- und Liederwettbewerb ist bereits seit 1966 eine feste Säule der Verkehrssicherheitsarbeit in Hamburg. Schulkinder entwickeln hier auf künstlerische Art und Weise ein Gefahrenbewusstsein für die Risiken des Straßenverkehrs. Erwachsene können die Verkehrswelt durch Kinderaugen sehen und werden dadurch sensibilisiert.

Im Liederwettbewerb setzen sich junge Künstlerinnen und Künstler mit großer Begeisterung musikalisch mit Verkehrssicherheitsthemen auseinander und schaffen eindrucksvolle Werke.

Der Siegerchor des Liederwettbewerbes 2023 von der Stadtteilschule Eidelstedt wird im Rahmen der Siegerehrung des Plakatwettbewerbs sein Siegerlied vortragen.

Der Schirmherr des Wettbewerbs, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Herr Altenburg-Hack von der Behörde für Schule und Berufsbildung werden Urkunden und Geldpreise für die erfolgreichen 68 Finalplakate verleihen. Durch die Unterstützung von Sponsoren können dieses Jahr über 7.000 Euro verteilt und diverse Sachpreise vergeben werden.

Vor rund 600 Kindern und Lehrerkräften werden Polizeiverkehrslehrer Heino Krüger und - wie auch schon in den Jahren 2019 und 2022 - Moritz Fürste durch das Programm führen. Herr Fürste ist dreimaliger Weltmeister und Doppelolympiasieger im Hockey. Im Jahr 2012 wurde er zum Welthockeyspieler gewählt und führte darüber hinaus über Jahre die Nationalmannschaft als deren Kapitän an. Die zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank, wird per Videobotschaft ein Grußwort sprechen.

